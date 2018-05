Suostuuko Trump Muellerin tiimin kuultavaksi? Lakimies: "Meidän ei tarvitse, hän on Yhdysvaltain presidentti"

Yhdysvaltain presidentin asianajajan Rudolp W. Giulianin mukaan Donald Trumpin ei välttämättä tarvitse totella erikoissyyttäjä Robert S. Muellerin haastetta, kertoo The New York Times.

– Meidän ei tarvitse. Hän on Yhdysvaltain presidentti. Voimme vaatia samoja etuoikeuksia kuin muut presidentit, totesi Giuliani ABC:n haastattelussa.

Trump voisi joko olla suostumatta vaatimukseen tai vedota Yhdysvaltain perustuslain viidenteen lisäykseen ("Fifth Amendment"). Sen mukaan yksilöllä on oikeus oikeudenkäyntiin ja olla todistamatta itseään vastaan.

Mueller on varoittanut, että hän voisi pakottaa presidentin suuren valamiehistön eteen kuultavaksi liittyen Venäjä-tutkintoihin.

Giulianin ei usko Trumpin vetoavan viidenteen lisäykseen. Mutta jos näin kävisi, tekisi Trump lähinnä hallaa itselleen. Presidentinvaalikampanjan aikana Trump nälvi julkisesti Hillary Clintonia , jonka avustajat tukeutuivat viidenteen lisäykseen sähköpostijupakan yhteydessä. Clintonin ollessa ulkoministeri hän käytti sähköpostien lähettämiseen omaa yksityistä sähköpostiaan.

– Jos olet syytön, miksi tukeudut viidenteen lisäykseen, kysyi Trump kampanjatilaisuudessa Iowassa syyskuussa 2016.

The New York Times julkisti vappuna listan kysymyksistä, joihin Mueller kaipaa Trumpilta tietoja. Kysymykset käsittelevät Venäjän mahdollista sekaantumista Yhdysvaltojen vaaleihin, mutta myös Trumpin motiivia erottaa FBI:n entinen johtaja James Comey . ABC:n haastattelussa Giuliani kuvaili Muelleria holtittomaksi syyttäjäksi, joka yrittää saada Trumpin kiinni väärästä valasta.

Giuliani on kertonut myös aiemmin, että Trump saattaa päättää kuulemiseen menemisestä muutaman viikon kuluessa. ABC:n haastattelussa Giuliani totesi hänen kuitenkin sopineen muun lakitiimin jäsenten kanssa, ettei presidentin kannata puhua Muellerin kanssa Venäjä-tutkintaan liittyvistä asioista. Viime perjantaina Trump oli vielä itse halukas puhumaan Muellerin kanssa.

New Yorkin entisellä pormestarilla on ollut kiireinen viikko. Viime viikon keskiviikkona Giuliani kertoi Fox-kanavalla, että Trump oli maksanut hyssyttelyrahoja takaisin asianajajalle, joka oli maksanut pornotähti Stormy Danielsin hiljaiseksi 130 000 dollarilla. Stormy Daniels, oikealta nimeltään Stephanie Clifford , on väittänyt hänellä ja Trumpilla olleen suhde vuonna 2006. Giuliani sanoi haastattelun jälkeen puhuneensa ja sopineensa haastattelusta Trumpin kanssa ennen ja jälkeen haastattelun, mutta Trumpin mukaan Giulianilla ei ollut kaikkia faktoja täysin hallussaan.

– Lähes kaikki on sanottu väärin tai sitten media on käsitellyt asiaa väärin, totesi Trump perjantaina pitämässään lehdistötilaisuudessa.

Giuliani on puolustellut itseään toteamalla, että hän vasta "opettelee". Giuliani totesi ABC:n haastattelussa, että Trumpin asianajaja Michael Cohen olisi saattanut maksaa toiselle naiselle presidentin puolesta.