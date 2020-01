Suomalaislääkäri seuraa "maailmanlopun tunnelmissa" palotilanteen kehittymistä Australian kaakkoisosassa

SYDNEY

Vaikka lämpötilojen lasku toi sunnuntaina aavistuksen helpotusta Australian maastopalotilanteeseen, elinolosuhteet jatkuivat monin paikoin hyvin vaikeina.

Australian kaakkoisrannikolla Merimbulassa asuva suomalaislääkäri Sampsa Kallinen on suurten maastopalojen saartamana kahdesta suunnasta.

– Pohjoisessa lähin palo on kahdenkymmenen kilometrin ja etelässä niin ikään kahdenkymmenen kilometrin päässä, Kallinen kertoi STT:lle puhelimitse varhain aamulla Suomen aikaa. Toistaiseksi paikkakunnalla ei ole ollut välitöntä vaaraa.

Lauantain hurja maastopalopäivä näkyi Kallisen mukaan Merimbulassa esimerkiksi niin, että iltapäivällä neljän aikoihin taivas muuttui oranssiksi, viideltä punaiseksi ja kuudelta täysin mustaksi. Aurinko laskee normaalisti tähän aikaan vuodesta puoli yhdeksän kieppeillä illalla.

– Aamulla herätessä taivas oli taas punainen. Täällä on ihan maailmanlopun tunnelma, Kallinen kuvaili sunnuntain tilannetta.

Loppuuko juomavesi?

Kallinen ja hänen puolisonsa ovat ottaneet hätämajoitukseen puolison appivanhemmat, joiden koti todennäköisesti tuhoutuu tai on jo tuhoutunut palossa ylempänä rannikolla sijaitsevassa Tilbassa.

– Kodittomuutta olemme täällä pohtineet ja sitä, miten mennään elämässä eteenpäin. Pitäisikö talo rakentaa uudelleen, pitäisikö ostaa uusi vai muuttaa alueelta kokonaan?

Evakkoon on tullut myös tuttavapariskunta Tathrasta Merimbulan pohjoispuolelta.

Toistaiseksi Merimbulan ruokakaupat ovat olleet auki, ja niissä on ollut ostettavaa. Ruoka- ja polttoainetoimituksia ei enää kuitenkaan saada perille tulen saartamalle alueelle. Asukkaat ovat huolissaan myös juomaveden riittävyydestä, sillä patojen vedenpinnat ovat huomattavasti laskeneet sammutustöiden myötä. Se on johtanut vedenkäyttörajoituksiin.

– Ilman bensaahan täältä ei kukaan pääse ajamaan, vaikka tiet aukeaisi. Pahimmassa tapauksessa odotellaan meripelastusta, Kallinen sanoo.

Astmaatikkojen lääkitykset tapissa

Kallisen työpaikka on Edenissä, joka sijaitsee rannikolla parikymmentä kilometriä Merimbulasta etelään. Edeniin jääneitä viimeisiä asukkaita alettiin evakuoida sunnuntaina, kun jättimäinen maastopalo tuli yhä lähemmäs pikkukaupunkia.

Muun muassa Australian yleisradioyhtiö ABC uutisoi, että kymmenet ihmiset hakeutuivat suojaan satamaan, mutta poliisin mukaan asukkaat eivät ole enää sielläkään turvassa.

Kallinen kertoi varhain aamulla Suomen aikaa, että on saanut Edenin suunnalta lukuisia epätoivoisen kuuloisia viestejä.

– Siellä on valloillaan ennen kaikkea epäusko, että voiko näin tapahtua. Mitä ilmeisimmin voi. Ihmiset miettivät, miten evakuoitua. Hyvin suurella todennäköisyydellä kaupunki palaa tänään.

Vaikea tilanne on saanut ihmiset keksimään omaperäisiä ratkaisuja. Kallisen työkaverin poikaystävä on ollut päivän pari evakossa hinaajalaivalla. Laivalla pohditaan, pitäisikö alueelta poistua vettä pitkin vai yrittää autolla, jos se on mahdollista.

Kallinen oli töissä vielä perjantaina. Hän kertoo, että vastaanotolla kävi paljon ihmisiä hengitysoireiden vuoksi.

– Savuhaittoja täällä on ollut jo useita viikkoja. Astmaatikkojen oireet ovat pikku hiljaa pahentuneet. Nyt he alkavat olla aika kriisissä ja kaipaavat jo ensiaputoimia. Lääkitykset on nostettu kaakkoon.