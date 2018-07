SPR:n mukaan olosuhteet eivät vielä ole otolliset Rohingya-pakolaisten kotiinpaluulle – Bangladeshissa jumissa yli puoli miljoonaa ihmistä

Myanmar eli Burma ei vielä ole valmis vastaanottamaan satoja tuhansia rohingyamuslimeja, jotka pakenivat maasta naapurivaltio Bangladeshiin armeijan väkivaltaisuuksien puhjettua vuoden 2017 elokuussa.

Tätä mieltä on Punaisen ristin kansainvälisen komitean ICRC:n puheenjohtaja Peter Maurer. Myanmar eli Burma on perustanut kaksi vastaanottokeskusta Bangladeshin-rajan läheisyyteen Rakhinen osavaltioon. Alueelle on tarkoitus ottaa vastaan yli 700?000 pakolaista.

–On tehtävä vielä paljon töitä, että suuren mittakaavan kotimaahan palautus on realistinen vaihtoehto, Maurer sanoo.

Hänen mukaansa vastaanottoalueelle tarvitaan vielä rakenteellisia uudistuksia ja lisää valmisteluja. Tämän lisäksi Maurerin mukaan myös paikallisyhteisöjä pitää valmistella rohingyamuslimien paluuseen.

SPR:n johtaja antoi kommenttinsa vierailtuaan ensin Bangladeshin kaakkoisrannikolla sijaitsevilla pakolaisleireillä ja tämän jälkeen Myanmarissa, jossa Maurer kertoi nähneensä hylättyjä kyliä ja tuhoutuneita taloja.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan yli 720?000 rohingyaa on paennut väkivaltaisuuksien takia Bangladeshiin sitten elokuun 2017.

Rohingyoita on asunut Myanmarin eli Burman Rakhinen osavaltiossa yhteensä yli miljoona, mutta Burma ei pidä heitä kansalaisinaan ja syrjii heitä järjestelmällisesti muutenkin. Rakhine sijaitsee Bangladeshin vastaisella rajalla.