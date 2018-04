Nainen roikkui monta minuuttia lentokoneen ulkopuolella – Southwestin moottorivaurion syyksi epäillään metallin väsymistä

Alustavien tietojen mukaan metallin väsyminen on saattanut vaikuttaa Yhdysvalloissa tiistaina sattuneeseen lento-onnettomuuteen.

Yksi matkustaja kuoli, kun New Yorkin La Guardian lentoasemalta Dallasiin matkalla olleen Southwest Airlinesin Boeing 737-700 -koneen vasemmanpuoleinen moottori vaurioitui. Moottorista irronneita osia osui koneen runkoon ja rikkoi ilmeisesti ainakin yhden matkustamon ikkunan.

Vaurio sattui noin 32 000 jalan (n. 9 700 metriä) korkeudessa, kun kone oli kiipeämässä matkalentokorkeuteensa. Ikkunan rikkoutuminen aiheutti matkustamon äkillisen paineenlaskun, ja yksi matkustaja imeytyi osittain ikkunasta ulos. Matkustaja, mediatietojen mukaan 43-vuotias kahden lapsen äiti, roikkui ikkunan ulkopuolella useita minuutteja ennen kuin muut matkustajat saivat vedettyä hänet sisään.

Nainen menehtyi vammoihinsa.

Lentäjät suorittivat nopean laskeutumisen matalampaan lentokorkeuteen eli korkeampaan ilmanpaineeseen, ja kone teki yhdellä moottorilla hätälaskun Philadelphian lentoasemalle noin 15 minuutin kuluttua tapahtumaketjun alusta. Lento-onnettomuustutkijat ovat jo ehtineet kiitellä miehistön toimintaa, ja yhdysvaltalaismediassa koneen kapteeni, 56-vuotias entinen Yhdysvaltain laivaston F-18 -pilotti Tammie Jo Shults on nousemassa sankarin asemaan.

Koneessa oli 143 matkustajaa sekä viiden hengen miehistö.

Matkustamon happinaamarit toimivat ilmeisesti kuten pitääkin, eli ne putosivat matkustamon katosta ilmanpaineen romahtaessa. (Tämän vuoksi kannattaa todellakin kuunnella matkustamomiehistön turvaohjeet aina ennen lentoonlähtöä.)

Räjähdys epätodennäköinen

Tiedotusvälineissä tapahtumasta on laajasti puhuttu moottorin räjähtämisenä. Nykytietojen mukaan tästä ei ole kuitenkaan kysymys.

Onnettomuustutkijoiden tiistaina suorittamien alustavien tutkimusten mukaan koneen ykkösmoottorin puhaltimesta oli irronnut yksi lapa; tarkemmin sanottuna yhteensä 24 lavasta lapa numero 13. Lapa oli irronnut tyvestään asti, ja tutkijat löysivät irtoamiskohdasta alustavia todisteita metallin väsymisestä.

Puhallin on suihkumoottorin etuosan ensimmäinen kiekko, joka näkyy moottorin suuaukkoon katsottaessa. Se imee ilmaa moottoriin, ja osa tästä ilmasta kulkee moottorin ahtimeen, polttokammioon ja niin edelleen. Osa ilmasta puhalletaan varsinaisen moottorin ohi.

Tyypillisesti puhallin pyörii tuhansien kierrosten minuuttinopeudella, joten mikäli lapa irtoaa, se voi lähteä melkoisella nopeudella ja tehdä varsin pahaa jälkeä.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, irtosiko lapa ensin ja vei mukanaan moottorin etuosan peltejä, menikö tapahtumasarja toisinpäin vai oliko kyse jostakin muusta. Koneen lentäjät ilmoittivat lennonjohdolle myös moottoripalosta saamastaan varoituksesta, mutta mitään todisteita palosta ei ole löydetty. Tutkijoiden mukaan moottorin mekaaninen vaurioituminen on todennäköisesti aiheuttanut virheellisen palohälytyksen.

Moottorista irronneet pellit löytyivät myöhemmin Pennsylvanian Bernvillestä, noin sadan kilometrin päässä Philadelphiasta.

Koneyksilö on valmistettu vuonna 2000, ja se on lentänyt siitä lähtien Southwestin väreissä. Kyseessä on Boeing 737-700, eli 1990-luvun puolivälissä ensilentonsa tehneeseen, toiseksi tuoreimpaan 737-sukupolveen kuuluva koneyksilö. Esimerkiksi SAS lentää 737-700 -koneilla.

Tutkinta voi olla pitkä

Kiinnostavaa on, että elokuussa 2016 saman lentoyhtiön samalle konetyypille sattui hyvin samankaltainen moottorivaurio, vieläpä samassa vaiheessa lentoa ja liki samalla lentokorkeudella. Tapauksen tutkinta on kesken.

Samaan aikaan pitää huomioida, että 710 koneen laivastollaan Southwest on eräs maailman suurimmista lentoyhtiöistä, ja maailman suurin halpalentoyhtiö. Turmakone, Boeing 737, on siviili-ilmailussa 1960-luvun lopulta asti käytetty työjuhta, jota on valmistettu eri versioina yli 10 000 kappaletta. Samoin koneen moottori, CFM Internationalin valmistama CFM56, on hyvin yleisesti käytössä muun muassa osassa Boeing 737 -koneita ja Airbus A320-perheen koneita. Niiden turvallisuudesta ei siis ainakaan toistaiseksi kannata vetää dramaattisia johtopäätöksiä.

Southwest Airlinesin 47-vuotisessa historiassa tämä on ensimmäinen kuolemantapaus, ja vasta toinen kerta, kun matkustajia on menehtynyt suuren länsimaisen halpalentoyhtiön kyydissä.

On syytä muistaa, että tiistain tapauksen tutkinta on vasta alkuvaiheessaan, ja julkisuudessa olleet tiedot voivat huomattavasti tarkentua ja/tai muuttua. Onnettomuustutkinnat ovat joissakin tilanteissa jopa useiden vuosien mittaisia prosesseja.

Southwestin tapausten kanssa hieman samankaltaisia moottorivaurioita tunnetaan siviili-ilmailussa monia. Esimerkiksi lokakuussa 2016 American Airlinesin Boeing 767-300 joutui keskeyttämään lentoonlähtönsä, kun toisen moottorin korkeapaineturbiini vaurioitui ja aiheutti moottoripalon.

Pyörivillä lavoilla on melkoinen liike-energia: loppuraportin mukaan noin 26 kilon painoinen osa turbiinia irtosi moottoriakselista, läpäisi koneen siiven ja löytyi lopulta lentoasemarakennuksen seinästä noin 900 metrin päässä tapahtumapaikasta.

Vastaavanlaisissa turmissa riskinä on myös, että irronneet moottorin osat vahingoittavat polttoainetankkeja tai jopa koneen hydraulijärjestelmää, mikä on pahimmillaan johtanut ohjattavuuden menettämiseen.

Myös koneiden ikkunoiden vaurioita tunnetaan monia. Varsin erikoinen tapaus koettiin kesäkuussa 1990, kun Birminghamista Malagaan matkalla olleen British Airwaysin BAC 1-11-500 -koneen tuulilasi irtosi suoraan kapteenin edestä noin 5 300 metrin korkeudessa.

Kapteeni imeytyi aukosta osittain ulos. Matkustamohenkilökunta piteli häntä jaloista sillä aikaa, kun perämies suoritti onnistuneen hätälaskun. Kapteeni taas selvisi koettelemuksestaan kuin ihmeen kaupalla muutamalla murtuneella luulla, paleltumilla ja shokilla. Ei huonosti tilanteessa, jossa koneen ilmanopeus on ollut useita satoja kilometrejä tunnissa.