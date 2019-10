Sosialistit veivät voiton Portugalin parlamenttivaaleissa mutta eivät saaneet enemmistöä

Pankkiryöstäjä Dillingerin hauta aiotaan avata Yhdysvalloissa – sukulaiset epäilevät, että haudassa on väärä mies

Yhdysvalloissa Indianan osavaltio on antanut luvan kaivaa tunnetun pankkiryöstäjän John Dillingerin jäänteet ylös haudasta. Pyynnön ovat esittäneet vuonna 1934 kuolleen ryöstäjän sukulaiset. He epäilevät, että haudassa ei välttämättä lepääkään Dillinger, jonka on kerrottu kuolleen poliisin luoteihin chicagolaisen elokuvateatterin ulkopuolella. Lue lisää