Singaporessa jäätävää keliä (+22). Media: "Vanhukset eivät voi käydä ulkona"

Ei ole helppoa ulkomaillakaan.

Etelä-Kiinan merellä vaikuttava voimakas monsuuni on tuonut kutakuinkin päiväntasaajalla sijaitsevaan Singaporeen paitsi rankkoja sateita, myös poikkeuksellisen viileää säätä. Paikallisen The Straits Times -verkkolehden kaupunkivaltiossa mitattiin perjantaiaamuna vain 21,7 asteen lämpötila.

Tämä ei ole aivan paikallinen pakkasennätys, sillä tammikuussa 1934 kaupungissa mitattiin vain 19,4 celsiusasteen lämpötiloja KAHTENA PÄIVÄNÄ. Kuluneen viikon kelit ovat kuitenkin niin epätavallisia, että säästä on tullut maassa peräti kuuma (hehe) uutisaihe.

Straits Timesin haastattelussa vanhustyötä tekevä Kawin Seow kertoo, kuinka hänen järjestönsä seuraa tarkasti niitä senioreita, joiden terveyttä kylmyys rasittaa, ja jotka eivät voi sen vuoksi lähteä kotoaan asioimaan.

–Nämä haavoittuvat seniorit saattavat tarvita ylimääräistä apua. Henkilökuntamme on vieraillut koteihinsa jääneitä eläkeläisiä pitämään itsensä lämpimänä.

Seowin mukaan avustajat ovat esimerkiksi auttaneet vanhuksia peseytymään pesusienen avulla, sillä varotoimiin kuuluu suihkujen välttäminen.

Paikallisten lääkäreiden mukaan flunssaoireiden vuoksi hoitoon hakeutuvien potilaiden määrä on kasvanut. Paikalliset ovat kommentoineet aihetta ahkerasti myös sosiaalisessa mediassa:

Myös ravintoloitsijoille tilanne on hankala: Verkkolehti The New Paper haastatteli House of Seafood -ravintolan omistajaa. Herra Ng kertoi , että ravintolan ilmastointi puhaltaa nyt sisään lämmintä ilmaa kylmän sijaan. Marraskuussa alkaneen sadekauden aikana liiketoiminta on Ng:n mukaan supistunut kolmellakymmenellä prosentilla.

Toisenlaisiakin reaktioita toki on. Straits Timesissä kotirouva Yasmin Razak kertoo nauttivansa säästä.

–Kylmä keli on mukava, sillä pystyn rentoutumaan ja ottamaan nokoset, 49-vuotias Razak kehuu.

Epätavallinen sää jatkunee ainakin viikonlopun yli, sillä paikallinen sääennuste lupaa lauantaille kylmimmillään 22 astetta, kun sunnuntaina elohopea nousee vähintään 23 asteeseen.

Koko vuoden 2017 keskilämpötila oli maassa epätavallisen korkea, eli poikkeustilanteista huolimatta ilmaston lämpeneminen koetaan kyllä Singaporessakin.