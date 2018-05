Singapore on Yhdysvaltojen liittolainen, johon Kimin on pakko lentää – mitä Trumpin valitsema tapaamispaikka viestittää

Suljetun Pohjois-Korean johtaja joutuu matkustamaan kukoistavaan saarivaltioon tavatakseen Yhdysvaltain presidentin.

1. Singapore oli jo aikaisessa vaiheessa Yhdysvaltojen hallinnon suosikkilistalla huipputapaamisen paikaksi. Paikan valintaan vaikutti neutraaliuden mielikuva. Venäjällä tai Kiinalla olisi taakkana yhteinen kommunistihistoria Pohjois-Korean kanssa. Singaporen naapurimaassa Malesiassa taas tutkitaan Kuala Lumpurin lentokentällä tehtyä myrkkyiskua, jossa Pohjois-Korean agenttien arvellaan murhauttaneen diktaattori Kim Jong-unin velipuolen.

2. Suljetun Pohjois-Korean nuori johtaja Kim on isänsä tapaan tehnyt ulkomaanmatkoja panssaroidulla junalla. Vasta kun hän matkusti Pekingiin lentämällä, voitiin kokouspaikaksi valita lentomatkan päässä oleva suurkaupunki. Pohjois-Korean Pjongjangista on Singaporeen noin 4?500 kilometriä. Singaporella on ollut diplomaattisuhteet Pohjois-Korean kanssa vuodesta 1975, ja Pohjois-Korealla on Singaporessa suurlähetystö.

3. Singapore on Yhdysvaltojen luotettu liittolainen, joten paikan voidaan katsoa olevan amerikkalaisille ystävällismielinen. Yhdysvaltojen laivasto tekee säännöllisesti vierailuja saarella sijaitsevaan kaupunkivaltioon.

4. Singaporea on kutsuttu Aasian Sveitsiksi, koska se on vauras maa sekä tärkeä kauppasatama idän ja lännen välillä. Singaporen avoin talous on kutakuinkin vastakohta Pohjois-Korean suljetulle komentotaloudelle. Singapore toisaalta rajoittaa poliittisia vapauksia ja on tunnettu ankarista rangaistuksistaan esimerkiksi roskaajille. Singapore on turvallinen valtio, jossa ei ole odotettavissa suuria mielenosoituksia tai protesteja.

5. Trump heitti tviitissä huhtikuun lopussa, että sovelias tapaamispaikka voisi olla Koreoiden rajavyöhykkeen Rauhan talo tai Vapauden talo. Avustajat ilmeisesti puhuivat presidentin irti ajatuksesta. Koreoiden rajavyöhykkeelle saapuminen olisi voinut olla turvallisuusriski ja väärä signaali myöntyvyydestä Kimille, joka yhä liennytyspolitiikasta huolimatta edustaa kansaansa kovakouraisesti alistavaa diktatuurivaltiota.

6. Trump saapuu tapaamiseen suurin toivein. Hän on sanonut uskovansa, että tapaamisessa saadaan aikaan "jotakin merkittävää" maailmanrauhan kannalta. Samaa on sanonut toivovansa Etelä-Korea, jonka tavoitteena on ydinaseeton Korean niemimaa.

7. Yhdysvaltain tuore ulkoministeri Mike Pompeo on viime viikkoina tavannut pohjoiskorealaisia ainakin kahdesti. Ensimmäinen käynti Pjongjangissa tapahtui, kun hän toimi vielä keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajana. Trump kertoi jo viime viikolla, että tapaamisaika ja -paikka on päätetty. Tieto tapaamisesta Singaporessa 12. kesäkuuta julkistettiin vasta Pompeon palattua Pohjois-Koreasta.