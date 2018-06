Siirtolaislasten hätä Meksikon rajalla pani Melania Trumpin liikkeelle – lähti Teksasiin yllätysvierailulle

Uuden-Seelannin pääministeri synnytti vauvan – erittäin harvinaista valtiojohtajalle

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on synnyttänyt tyttövauvan. Tapaus on harvinaislaatuinen: 37-vuotias Ardern on järjestyksessään toinen valtiojohtaja, joka on synnyttänyt vauvan virassa ollessaan. Lue lisää