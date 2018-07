Siirtolaisia hukkumiselta pelastavien järjestöjen häirintä huono ratkaisu Välimeren humanitaariseen kriisiin

Brittiasiantuntija pelkää: Trump voi tunnustaa Helsingissä Krimin liittämisen Venäjään, jos saa vastineeksi Syyria-apua

Suomi on monia muita EU-maita paremmin valmistautunut huipputapaamisessa mahdollisesti ilmeneviin vaikutusyrityksiin, uskovat STT:n haastattelemat asiantuntijat. Suomessa on totuttu toimimaan Venäjän kanssa ja turvallisuusympäristö on vahva.