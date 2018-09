Seismologi Indonesian järistyksestä: Onni onnettomuudessa, että kyse on harvaan asutusta alueesta

Sulawesin saarella Indonesiassa sattunut maanjäristys ei yllättänyt suomalaista asiantuntijaa, sillä kyse on järistysherkästä alueesta.

–Alueella on useita isoja laattoja, mutta tämä järistys on ollut laatan sisällä. Kyse on ollut erittäin kovasta järistyksestä, koska sen keskus on ollut vain noin kymmenen kilometriä maan sisällä eli varsin lähellä maanpintaa, kertoo seismologi Marja Uski Helsingin yliopistosta.

7,5 magnitudin maanjäristyksen tuhovoima on vaikuttanut noin 80 kilometrin matkalla. Isoimmat kaupungit vaikutusalueella ovat Palu ja Donggala, joiden alueella asuu yli 600 000 ihmistä.

Ne sijaitsevat kuitenkin järistysalueen reunamilla. Pahimmin järisseellä alueella asutusta on huomattavasti vähemmän.

–Onni onnettomuudessa on se, että kyse on harvaan asutusta alueesta, Uski toteaa.

Odotettavissa on vielä uusia jälkijäristyksiä.

–Kansainvälisessä listauksessa näkyy jo useita jälkijäristyksiä. Niiden määrä kuitenkin hiipuu lähipäivien aikana. Isoissa järistyksissä jälkijäristyksiä voi silti tulla vielä vuosien päästä.

Vaikka maantieteellinen etäisyys Suomesta Indonesiaan on pitkä, viikonlopun järistys oli voimakkuudelta sellainen, että se voitiin havaita mittauslaitteilla myös Suomessa.

Maanjäristys ja sitä seurannut aalto olivat lauantain aamupäivän tietojen mukaan surmanneet ainakin 50 henkilöä, minkä lisäksi satoja oli loukkaantunut. Uhriluvun pelätään nousevan raivaustöiden edetessä.

Indonesian meteorologian ja geofysiikan keskus oli antanut perjantaina tsunamivaroituksen, mutta perunut vain noin puoli tuntia myöhemmin. Järistysalttiilla alueilla annetaan Uskin mukaan tsunamivaroitus herkästi varmuuden vuoksi ja se voidaan perua, jos järistyskeskus paikantuu pelättyä kauemmas.

Vuonna 2004 Indonesian Sumatran saaren edustalla tapahtunut erittäin voimakas järistys käynnisti tsunamin, joka kulki koko Intian valtameren läpi. Tsunami surmasi 226 000 ihmistä 13 maassa. Kuolleiden joukossa oli 179 suomalaista.

Nyt tapahtuneen järistyksen ei tiedetä vaatineen suomalaisuhreja.