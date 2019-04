Saudi-Arabia teloitti 37 terrorismista tuomittua kansalaistaan - yksi ristiinnaulittiin

Sri Lankan iskujen uhriluku noussut jo yli 350:een

Sri Lankan pääsiäissunnuntain itsemurhaiskujen uhriluku on noussut jo 359:ään, kertoo maan poliisi. Iskuissa loukkaantui ainakin 500 ihmistä. Uhriluku on noussut, koska iskuissa vakavasti loukkaantuneita on kuollut.