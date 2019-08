Saudi-Arabia pysäytti Jemenin kapinallisten ampumia raketteja

Isis-lapsien paluu Eurooppaan al-Holin leiriltä on hidasta, satoja edelleen leirillä

Al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa on edelleen yli 1 300 eurooppalaislähtöistä lasta. He pysynevät siellä vielä pitkään, sillä lasten palaaminen vanhempiensa lähtömaihin on erittäin vaikeaa, varsinkin jos jompikumpi vanhemmista on edelleen elossa leirillä.