Saudi-Arabia myöntää toimittajan surman konsulaatissa "suureksi ja vakavaksi virheeksi"

Politiikka, Venäjä-suhteet ja presidentinvaalit värittävät Ukrainan ortodoksikirkon kiistaa

Kiovan luolaluostari on kuin kaupunki kaupungissa. Unescon maailmanperintökohde on yksi vanhimmista itäisistä slaavilaisista luostareista, ja turisteja riittää: sisäänkäynnillä on matkailusivusto TripAdvisorin plakaatti osoituksena hyvistä kävijäarvioista, kahviautomaatti tarjoamassa lämmikettä ja kyltti opastamassa turisteja eri kohteisiin. Lue lisää