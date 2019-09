Saudi-Arabia avaa ovensa ulkomaisille turisteille – lupaa muun muassa kulttuuria ja henkeäsalpaavan kaunista luontoa

RIAD

Saudi-Arabia alkaa ensimmäistä kertaa myöntää turistiviisumeita. Bloombergin mukaan 49 maan kansalaiset voivat hakea viisumia verkossa, ja muut voivat hakea viisumia konsulaateista ja suurlähetystöistä.

Aiemmin viisumeita on myönnetty vain ulkomaisille työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen, muslimipyhiinvaeltajille sekä viime vuodesta alkaen urheilu- ja kulttuuritapahtumiin osallistuville.

– Saudi-Arabian avaaminen kansainvälisille matkailijoille on historiallinen hetki maallemme, turismijohtaja Ahmed al-Khateeb totesi lausunnossaan.

Al-Khateebin mukaan Saudi-Arabia voi tarjota vierailijoille useita Unescon maailmanperintökohteita, eläväisen paikalliskulttuurin ja henkeäsalpaavaa luonnonkauneutta.

Toisin kuin saudinaisilta, ulkomaalaisilta naisilta ei vaadita koko kehon peittävän abayan käyttöä. Ulkomaalaistenkin on kuitenkin pukeuduttava säädyllisesti.

Ihmisoikeustilanne voi karkottaa turisteja

Turismiteollisuuden kasvattaminen on keskeinen osa kruununprinssi Mohammed bin Salmanin uudistusohjelmaa, jonka tarkoitus on valmistella maata öljyn jälkeiseen aikaan. Saudi-Arabian öljy on ollut otsikoissa viime aikoina, sillä kaksi viikkoa sitten Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tehtiin iskut, jotka haittasivat huomattavasti maan öljyntuotantoa. Iskut ovat herättäneet pelkoa alueellisesta konfliktista, mikä saattaa laimentaa uusien turistien matkailuintoa.

Kuningaskunnan tiukat säännöt ja esimerkiksi alkoholikielto voivat myös tehdä turistimatkojen myynnistä haasteellista. Samoin maan ihmisoikeustilanteeseen kohdistuva kansainvälinen arvostelu, naisaktivistien hiljentäminen ja sauditoimittaja Jamal Khashoggin surma saattavat vähentää matkailijoiden kiinnostusta.

Saudihallitus on sanonut toivovansa turismin osuuden bruttokansantuotteesta kasvavan kymmeneen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi hallitus uskoo alan kasvun tuovan jopa miljoona työpaikkaa.