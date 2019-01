Salaperäinen erikoisjuna Pohjois-Koreasta saapui Kiinaan – onko mukana Kim Jong-un?

Gabonin hallitus vallankaappausyrityksestä: "Tilanne on hallussa ja kapinalliset pidätetty"

Gabonin hallitus on ilmoittanut kukistaneensa yritetyn sotilasvallankaappauksen maan pääkaupungissa Librevillessä. Hallituksen mukaan tempauksen takana oli viiden ihmisen ryhmä, joista neljä on pidätetty ja yksi on pakosalla. Lue lisää