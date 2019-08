Saksassa äänestetään kaksissa osavaltiovaaleissa

Texasissa ainakin viisi kuollut ampumisessa maantiellä

Yhdysvalloissa Texasin osavaltiossa ainakin viisi ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut ampumisessa maantiellä. Uutiskanava CBS:n mukaan uhrien määrästä kertoi Midlandin poliisi. Haavoittuneita on mahdollisesti jopa parikymmentä, kertovat esimerkiksi New York Times (NYT) ja uutiskanava CNN. Lue lisää