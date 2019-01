Britannian parlamentti hylkäsi erosopimuksen EU:sta murskaluvuin 432–202 – EU:n Juncker: Britannian aikomuksista tarvitaan pikaisesti selvyys

Britannian parlamentin alahuone on hylännyt pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman EU-erosopimuksen murskaluvuin äänin 432–202.

Britannian ja EU:n neuvottelema erosopimus olisi ollut vakain tie Britannialle ulos Euroopan unionista. Sopimuksen hylkääminen tietää syvää epävarmuutta, ja on vaikeaa ennakoida mitä tapahtuu seuraavaksi.

Oppositio esittää hallitukselle epäluottamusta

Työväenpuolue esittää epäluottamusta pääministeri Theresa Mayn hallitukselle. Puoluejohtaja Jeremy Corbynin mukaan sopimuksen saama tyrmäys on katastrofaalinen tulos hallitukselle.

Aloite on parlamentin käsittelyssä heti huomenna keskiviikkona.

Corbynin mukaan sopimukseton ero pitää ottaa pois vaihtoehtojen joukosta. Puolue haluaa varmistaa tulliliiton sekä ihmisten oikeudet.

– Kahden viime vuoden aikana hänellä on ollut vain yksi prioriteetti, konservatiivipuolue, Corbyn läimi pääministeriä heti äänestyksen jälkeen.

BBC:n mukaan Pohjois-Irlannin unionistipuolue olisi tukemassa hallitusta luottamusäänestyksessä eli hallitus olisi selviämässä äänestyksestä kuivin jaloin.

Konservatiivipuolue jakautui voimakkaasti äänestyksessä erosopimuksesta. Sopimuksen puolesta äänesti 196 kansanedustajaa, kun sitä vastaan oli 118 edustajaa.

Pääministeri May kertoi äänestyksen jälkeen käyvänsä keskusteluita puolueiden kanssa, jos saa parlamentin luottamuksen. Näistä keskusteluista nousevia ajatuksia hän lupasi esitellä EU:lle.

– On selvää, että parlamentti ei tue tätä sopimusta. Tämänpäiväinen äänestys ei kerro mitään siitä, mitä se tukee, May arvosteli lyhyessä puheenvuorossaan.

Jos hallitus ei saisi luottamusta, pääministerillä olisi kaksi viikkoa aikaa voittaa uusi luottamusäänestys. Epäonnistuminen enemmistön muodostamisessa tietäisi ennenaikaisia parlamenttivaaleja.

EU:n Juncker: Aika on melkein lopussa

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker pitää brexit-erosopimuksen kaatumista Britannian alahuoneessa valitettavana. Juncker kehottaa Britanniaa selkeyttämään omat aikomuksensa mahdollisimman pian. Aika on melkein lopussa, Juncker viestittää.

Junckerin mukaan EU:n kanssa neuvoteltu sopimus on reilu kompromissi ja paras mahdollinen sopimus. Sen ratifiointiprosessi EU:n puolella jatkuu, Juncker vakuuttaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa Britannian sopimuksettoman EU-eron mahdollisuus on nyt kasvanut. EU:n komissio jatkaa valmistautumista ollakseen valmis myös sen varalle, Juncker toteaa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on tviitissään hieman arvoituksellisempi, mutta hän tuntuu viittaavan Britannian mahdolliseen jäämiseen EU:hun. Hänen mukaansa jollakulla pitäisi olla rohkeutta sanoa, mikä on ainoa myönteinen vaihtoehto, jos kerran sopimus on mahdoton mutta ilman sopimustakaan ei haluta olla.

Tuskin edustajan Guardianille antamat kommentit kuitenkin mukailivat pitkälti Junckerin lausuntoa.

– Olemme harmissamme äänestystuloksesta ja kehotamme Britannian hallitusta selkiyttämään aikeensa seuraavien askelten osalta mahdollisimman pian. EU27 säilyy yhtenäisenä ja vastuuntuntoisena, kuten olemme olleet koko prosessin läpi, ja yritämme pienentää brexitin aiheuttamaa vahinkoa, Tuskin edustaja kommentoi Guardianin mukaan.

– Jatkamme valmisteluja kaikkien lopputulemien varalta, myös sopimuksettoman lopputuloksen varalta. Sekasortoisen poistumisen riski on kasvanut tämän äänestyksen myötä, ja vaikka emme haluaisi sen tapahtuvan, valmistaudumme siihen.

Tuskin edustajan mukaan EU jatkaa Britannian kanssa aiemmin saavutetun sopimuksen vahvistamisprosessia.

– Tämä sopimus on ja säilyy parhaana ja ainoana tapana varmistaa Britannian järjestäytynyt vetäytyminen Euroopan unionista.

May ei kertonut varasuunnitelmaansa

Pääministeri May ei kertonut ennen äänestystä, mikä on hänen varasuunnitelmansa.

EU-johtajat ovat olleet haluttomia avaamaan sopimusta uudelleen. Keskusteluita saatetaan kuitenkin jatkaa, kuten Saksan ulkoministeri Heiko Maas ennakoi aiemmin päivällä.

Britannian on tarkoitus jättää unioni 29. maaliskuuta. Silloin päättyy kahden vuoden eroaika, joka käynnistyi Britannian eroilmoituksesta.

EU-parlamentti keskustelee tilanteesta heti huomenna aamulla Strasbourgin täysistunnossa.

Saksan varaliittokansleri: Katkera päivä Euroopalle

Pääministeri Theresa Mayn brexit-sopimuksen tappio Britannian parlamentissa oli katkera päivä Euroopalle, sanoi Saksan varaliittokansleri, valtiovarainministeri Olaf Scholz tiistaina.

– Tämä oli katkera päivä Euroopalle. Olimme hyvin valmistautuneita -- mutta kova brexit olisi vähiten houkutteleva vaihtoehto EU:lle ja Britannialle, Scholz sanoi.

"Määrittelee tulevaisuutta sukupolvien ajaksi"

May vetosi kansanedustajiin voimakkaasti vielä ennen ratkaisevaa äänestystä EU-erosopimuksesta.

May muistutti, että päätös on historiallinen, ja määrittelee maan tulevaisuutta sukupolviksi.

– Tämä on tärkein äänestys, jossa kukaan meistä on mukana poliittisen uramme aikana, May sanoi keskustelussa ennen äänestystä.

Pääministeri torjui jälleen ajatuksen uudesta kansanäänestyksestä, joka hänen mukaansa tarkoittaisi lisää jakautumista.

