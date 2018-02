Saksalaisoikeus päättää tänään, voiko dieselautoilun kieltää kaupungeissa – Autokauppias: "Ajokiellot tarkoittaisivat katastrofia"

Leicesterin uhriluku kasvaa – viereinen rakennus romahdusvaarassa

Leicesterin räjähdyksessä tuhoutuneen talon raunioista on löydetty uusi kuolinuhri, kertoo Leicestershiren poliisi. Poliisin iltapäivällä antaman tiedotteen mukaan kuolleiden lisäksi sairaalahoidossa on kaikkiaan viisi ihmistä. Heistä yksi on kriittisessä tilassa. Aiemmin maanantaina poliisi ilmoitti, että sekä kuolleita että loukkaantuneita on neljä. Lue lisää