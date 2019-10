Sähkötupakkaan liitettyjä sairaustapauksia jo toista tuhatta Yhdysvalloissa, 18 ihmistä kuollut

WASHINGTON

Sähkötupakkaan liitetyistä keuhkosairauksista kärsivien määrä on noussut yli tuhannen Yhdysvalloissa, kertovat viranomaiset. Yhteensä 18 ihmistä on menehtynyt sairauksiin.

– Valitettavasti kyseessä voi olla vain jäävuoren huippu mitä tulee siihen terveysuhkaan, jonka tämä aiheuttaa amerikkalaisille, erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille, sanoi terveysviranomaisten edustaja Robert Redfield.

Viranomaisten mukaan uusia tapauksia on kirjattu 275 sitten viime viikon. Tapaukset koostuvat kahden viime viikon aikana sairastuneista sekä osin niistä, jotka ovat sairastuneet jo aikaisemmin, mutta heidät on kirjattu tilastoihin vasta nyt.

Viime kuussa New Yorkin osavaltio kielsi erilaisilla makuyhdisteillä makeutettujen sähkötupakoiden myynnin. Myös Michigan on kieltänyt makusähkötupakoiden myynnin. Massachusetts on puolestaan kieltänyt sähkötupakan kokonaan.

Sähkötupakkaa on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 2006 lähtien. Sitä on pidetty vähemmän haitallisena kuin tavanomaista tupakkaa.