Sagrada Familia sai rakennusluvan, eikä siihen kulunut kuin 137 vuotta

Saksan tappajahoitaja sai elinkautisen, uhrien omaiset aikovat haastaa myös sairaalat oikeuteen

Saksan rauhan ajan pahin sarjamurhaaja, tappajahoitajana tunnettu Niels Högel, 42, tuomittiin torstaina elinkautiseen 85 murhasta. Viranomaisten mukaan uhreja voi olla paljon enemmän, jopa 200. Todisteiden löytäminen on kuitenkin vaikeaa, koska osa mahdollisista uhreista on polttohaudattu, ja Högel on kertonut tapahtumista kuulusteluissa ristiriitaisesti. Lue lisää