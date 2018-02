Sadat hukkuvat yhä mereen – EU hakee ratkaisuja kesään mennessä

Yhdysvalloissa työtön jää helposti oman onnensa nojaan

Yhdysvalloissa työttömyysturvaa on heikennetty viime vuosina merkittävästi samaan aikaan, kun maa on toipunut lamasta ja työttömyys on vähentynyt tasaisesti. Vanhempi lakimies George Wentworth National Employment Law Project -järjestöstä kertoo, että työttömyysturva ei ole ollut näin heikkoa kymmeniin vuosiin.