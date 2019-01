Sää keskeytti jälleen etsinnät Norjassa: Helikopterilla tunturista tuodun uhrin henkilöllisyyttä ei ole kerrottu – Etsintöjä on tarkoitus jatkaa torstaina, jos sää sallii

Lumivyöryn uhrien etsinnät jouduttiin jälleen keskeyttämään sään vuoksi Norjan Blåbærfjelletillä.

Keskiviikkona pelastusviranomaiset onnistuivat kaivamaan lumikerrosten alta yhden neljästä menehtyneestä. Hänen henkilöllisyyttään ei ole vielä kerrottu.

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan uhri tuotiin helikopterilla alas tunturilta iltapäivällä ja kuljetettiin edelleen Tromssaan. Etsinnät lopetettiin pian tämän jälkeen.

Uhrien etsintää on tarkoitus jatkaa huomenna torstaina. Viranomaisilla on suhteellisen tarkka tieto toisen uhrin sijainnista, mutta kahden uhrin kohdalla ei ole tietoa edes siitä, kuinka paksun lumikerroksen alla he ovat.

Aikaa on kulunut hankalien olosuhteiden vuoksi

Blåbærfjelletillä tammikuun toisena päivänä sattuneessa lumivyöryssä kuoli poliisin mukaan neljä laskettelijaa. Kolme heistä oli suomalaisia ja yksi ruotsalainen.

Etsinnät ovat kestäneet yli kaksi viikkoa, koska olosuhteet onnettomuusalueella ovat vaikeat sekä lumen että sään vuoksi. Lento-olosuhteiden lisäksi onnettomuusalueelle on pitänyt perustaa turvallinen helikopterin laskeutumispaikka.

Lisäksi lumivyöryt uhkaavat myös pelastajia, minkä vuoksi lumimassoja on jouduttu räjäyttämään varotoimena.

Poliisin ja pelastusviranomaisten lisäksi etsinnöissä ovat mukana Punainen risti ja puolustusvoimat.