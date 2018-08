Ruotsissa sytytetty jälleen yöllä autoja palamaan

Italian Genovassa julistettiin kahden päivän suruaika siltaromahduksen takia

Italian Genovassa on julistettu kahden päivän suruaika siltaromahduksen takia, uutisoi muun muassa CNN. Liput liehuvat Genovan kaupungissa puolitangossa tänään ja huomenna. Italialaisen uutistoimisto Ansan mukaan tiistaina tapahtuneessa siltaromahduksessa on kuollut 35 ihmistä. Uutistoimiston mukaan vakavassa tilassa sairaalassa on viisi ihmistä. Lue lisää