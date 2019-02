Säpo epäilee: Diplomaattina esiintynyt venäläistiedustelija värväsi ruotsalaisen vakoojaksi

Katolisen kirkon kardinaali George Pell tuomittiin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Katolisen kirkon kardinaali George Pell on todettu syylliseksi lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin Australiassa, kertoivat oikeuden viranomaiset tiistaina. Pell on korkeimmassa asemassa oleva katolisen kirkon jäsen, joka on tuomittu lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lue lisää