Ruotsissa äänestetään taas pääministeriehdokkaasta – nyt kaatuu Löfven

TUKHOLMA

Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Stefan Löfvenin hyväksymisestä pääministeriksi. Äänestys päättyy lähes varmasti Löfvenin tappioon, sillä koko porvariblokki ja ruotsidemokraatit vastustavat hänen ehdokkuuttaan.

Kyseessä on toinen kerta kun valtiopäivät äänestää pääministeristä syyskuun alun vaalien jälkeen. Käyttämättä on vielä kaksi äänestyskertaa ennen kuin maalla on automaattisesti edessä uudet vaalit.

Edellisen kerran pääministeristä äänestettiin marraskuun puolivälissä. Tuolloin hylätyksi tuli maltillisen kokoomuksen johtaja Ulf Kristersson.

Ruotsin poliittinen tilanne on vaikea, koska syyskuun vaaleissa sekä neljän puolueen porvariallianssi että punavihreä blokki jäivät ilman enemmistöä. Maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit sen sijaan kasvatti ryhmänsä kokoa, mutta mikään muu puolue ei halua olla heidän kanssaan yhteistyössä. Tämän vuoksi mahdollinen uusi hallitus tarvitsee tukea blokkirajan toiselta puolelta.

Eristämispyrkimyksistä huolimatta ruotsidemokraatit on jo päässyt vaikuttamaan politiikkaan. Torstaina valtiopäivät hyväksyi kokoomuksen ja kristillisdemokraattien budjettiehdotuksen ruotsidemokraattien tuella.

STT