Ruotsin vaalien loppumetreillä yllätyskäänne – tuoreimman kyselyn mukaan demarit vankistaa piikkipaikkaansa

Japanissa taifuuni etenee kohti pohjoista laantuneena – kymmenen ihmistä kuollut

Japanissa ainakin kymmenen ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut Jebi-taifuunin koetellessa saarivaltiota, kertoo The Japan Times -lehti. Maan meteorologian laitoksen mukaan taifuuni etenee kohti pohjoista, mutta se on laantunut huomattavasti. Lue lisää