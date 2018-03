Tyttö tuli! – Ruotsin prinsessa Madeleine sai kolmannen lapsensa

Syyriassa epäillään jälleen kaasuiskua – lapset huusivat tukehtuvansa

Syyrian Itä-Ghoutassa kymmenillä ihmisillä on ollut hengitysvaikeuksia keskiviikkona tehtyjen ilmaiskujen jälkeen, kertoo sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Järjestön mukaan ainakin 60 ihmistä on kärsinyt hengitysvaikeuksista Saqban ja Hammuriyehin kaupunkeihin tehtyjen iskujen jälkeen. Lue lisää