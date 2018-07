Ruotsin paloihin ei näy helpotusta – helle jatkuu yhä

Neljäätoista ihmistä ammuttu Torontossa – kaksi uhria ja ampuja kuolleet

Neljäätoista ihmistä on ammuttu Kanadan Torontossa sunnuntai-iltana, kertoo Toronton poliisi Twitterissä. Ontarion erikoistutkimusyksikkö on vahvistanut, että kaksi uhria ja epäilty ampuja on kuollut, uutisoi kanadalainen CBC. Poliisi kertoi aiemmin, että alakouluikäinen tyttö on kriittisessä tilassa. Lue lisää