Ruotsin Lundissa räjähti, nuori nainen sairaalaan

Dorian-myrskyn jäljiltä kadoksissa olleiden määrä lähes puolittui Bahamalla

Hirmumyrsky Dorianin jäljiltä kateissa olevien ihmisten määrä on lähes puolittunut 1 300:aan, kertoivat viranomaiset torstaina. Aikaisemmin viranomaiset kertoivat kadoksissa olevan noin 2 500 ihmistä, mutta määrä on pienentynyt kun myrskysuojissa olevien ihmisten henkilötietoja on käyty läpi. Lue lisää