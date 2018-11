Ruotsiin ei vieläkään saatu hallitusta – kolmas yritys kaatui

Suomen Malesian-suurlähetystö: Malesian turvallisuustilanne on hyvä, mutta uskontoon liittyvä lainsäädäntö on tiukkaa

Malesian turvallisuustilanteessa ei ole tapahtunut viimeaikoina muutoksia, kerrotaan Suomen Malesian-suurlähetystöstä STT:lle. Eilen uutisoitiin, että Malesiassa on pidätetty neljä suomalaista, sillä he olivat jakaneet kristillistä materiaalia. Kaksi miestä ja kaksi naista, iältään 27–60-vuotiaita, otettiin kiinni hotellistaan Langkawin saarella tiistaina. Langkawi on suosittu lomakohde myös suomalaisten matkatoimistojen listoilla. Pidätetyiltä takavarikoitiin yli 300 lehtistä, joissa oli katkelmia Raamatusta. Lue lisää