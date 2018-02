Roomassa aamu alkoi pakkasessa, Pohjois-Italiassa miinuslukemat 40:ssä

ROOMA

Jos Suomessa koetaan tänään talvin kylmin päivä, kovin lämmintä ei ole muuallakaan Euroopassa. Esimerkiksi Roomassa tiistaiaamu valkeni Italian ilmatieteen laitoksen mukaan noin neljän asteen pakkasessa. Eilen kaupungissa satoi lunta ensi kertaa kuuteen vuoteen.

Maanosan kylmimpiin lukemiin kuuluu Pohjois-Italian Campoluzzossa mitattu 40 asteen pakkanen. Mittausasema sijaitsee 1 768 metrin korkeudella.

Hyytävällä kelillä on ollut vakavia seurauksia. Eri puolilla Eurooppaa on kolmen viime päivän aikana kuollut ainakin kymmenen ihmistä. Kylmyys koettelee etenkin kodittomia sekä vanhuksia. Joukkoliikenne on ollut vaikeuksissa, ja kouluja on jouduttu sulkemaan.

Viranomaisten mukaan Italiassa esimerkiksi huomiset jalkapallo-ottelut Juventus–Atalanta ja AC Milan–Lazio ovat vaarassa siirtyä, jos sää jatkuu yhtä kylmänä.

Euroopassa nyt koettavan jäätävän kelin taustalla ovat muutokset yläilmakehässä pohjoisella napa-alueella. Esimerkiksi Puolan pohjoisosissa kärvisteltiin jo maanantain vastaisena yönä 26 asteen pakkasessa.

Brittimedia valmisteli saarivaltion väkeä Siperiasta saapuvaan hyiseen sääilmiöön antamalla sille nimen Beast from the East eli Peto idästä.

STT