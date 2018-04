Rohingya-pakolaisten elinolot uhkaavat huonontua entisestään pakolaisleirillä – leiri valmistautuu sadekauteen

Noin 700 000 rohingya-pakolaisen elinolot uhkaavat huonontua entisestään ahtaalla pakolaisleirillä Bangladeshin Cox’s Bazarin seudulla, kun seuraavaa monsuunikautta odotetaan alkavaksi. Avustustyöntekijät yrittävät vimmalla vahvistaa rakenteita sateita varten, kertoo Punainen ristin ja Punaisen puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto.

Hätäoperaatioiden johtaja Steve McAndrew kertoo Reutersille, että klinikat taistelevat kantokykyjensä rajalla, kun ne yrittävät taistella mahdollisia kolera- ja muita epidemioita vastaan, jotka saattavat puhjeta leirillä monsuunisateiden aikana. Sateita odotetaan alkavaksi piakkoin.

Epätoivo rohingyo-muslimeiden keskuudessa on kasvanut. Rohingyat pakenivat armeijan tehoiskua viime elokuussa Myanmarin Rakhinesta, ja monen paluumahdollisuudet ovat vähäiset, totesi McAndrew maanantaina Reutersille.

–On kuumaa ja vaikea löytää vettä tai ruokaa, ja olosuhteet huonontuvat. Ja ne jatkavat huonontumistaan, kun sadekausi, monsuuni ja syklonikausi saapuvat, kertoi McAndrews.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoi viime viikolla, että olosuhteet Myanmarissa eivät ole turvalliset Rohingya-muslimeiden paluulle. Rohingyoille tilanne on kauhea.

–Ihmiset menettävät perheensä, heidän kylänsä tuhotaan. Moni sanoo, ettei enää halua tietää, mitä kotona tapahtuu. He näyttävät vain päättäneen, etteivät enää mene kotiin, toteaa McAndrew.

McAndrewn osasto vahvistaa hataria bambu- ja muovirakennelmia, joiden suojissa Rohingyat elävät Cox’ Bazarin pakolaisleirillä. Rakennelmien tulisi kestää sateet. Lisäksi uutta paikkaa valmistellaan suurimmassa riskissä oleville.

–Uskomme, että voimme siirtää noin 25?000 perhettä uudelle alueelle toukokuun alussa. Meillä on satelliittikartat potentiaalisista tulva-alueista ja mahdollisesti tulvivista kaivoista. Poraamme lisää kaivoja, lisäämme ulkokäymälöitä, työskentelemme YK:n ja muiden järjestöjen kanssa kellon ympäri valmistaaksemme uuden alueen, totesi McAndrew.

McAndrew on kokenut kolera-epidemian ollessaan avustustöissä Haitissa vuonna 2010. Hän on huolissaan koleraepidemioiden puhkeamisesta rohingya-leirillä alkavana sadekautena. McAndrew on uudelleen sijoittanut lääketarvikkeita ja valmistellut klinikoita hoitamaan koleraa, joka usein leviää epähygieenisissä olosuhteissa. Avustusjärjestö tarvitsisi silti lisää rahaa tulevan kriisin hoitoon. Se on pyytänyt 33,5 miljoonan Sveitsin frangin eli noin 34,92 miljoonan dollarin rahoitusta, mutta toistaiseksi siitä on kasassa vasta hieman yli puolet.

–Se ei riitä tämän tarpeen edessä, totesi McAndrew.