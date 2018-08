Rattiraivo yltyi äärimmilleen Kanadassa - saksalaisturistia ammuttiin päähän

Istuva presidentti julistettiin Zimbabwen vaalien voittajaksi ensimmäisellä kierroksella

Zimbabwen istuva presidentti Emmerson Mnangagwa on virallisten vaalitulosten mukaan voittanut presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella. Zimbabwen vaalikomissio on julistanut hänet voittajaksi. Oppositio kuitenkin kyseenalaistaa tuloksen ja on ilmoittanut haastavansa sen oikeudessa. Lue lisää