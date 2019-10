Ranskassa poliisi taltutti palomiesten mielenosoituksen kyynelkaasulla ja vesitykeillä

PARIISI

Useinkaan poliiseja ja palomiehiä ei näe kahakoiden vastakkaisilla puolilla, mutta ranskalaiset päättivät laittaa asetelman tiistaina uusiksi, kun Pariisissa poliisi hajotti palomiesten mielenosoituksen käyttämällä kyynelkaasua ja vesitykkejä.

Tuhannet palomiehet olivat kokoontuneet pääkaupungin keskustaan osoittamaan mieltä liian vähäisten resurssien ja ammatillisen kunnioituksen puutteen takia.

Mielenosoitus alkoi äänekkäästi mutta rauhallisesti. Protestin edetessä poliisi kuitenkin otti yhteen palomiesten kanssa, kun mielenosoittajat yrittivät sulkea tietä.

Sisäministeriön mukaan kahakoissa oli kyse "yksittäisistä" tapauksista, jotka johtivat kuuden henkilön pidätykseen. Kolme poliisia loukkaantui.

Pariisin poliisin mukaan mielenosoitukseen otti osaa 7 400 palomiestä.

Ranskassa on lähes 250 000 palomiestä, joista vain 16 prosenttia on ammattilaisia. Suuri enemmistö on vapaaehtoisia.