Ranska on valmis ottamaan vastaan 40 siirtolaista Open Arms -alukselta Italiasta

PARIISI

Ranska on valmis vastaanottamaan 40 siirtolaista Open Arms -alukselta Italiasta, kertoi ranskan sisäministeriö sunnuntaina.

Ministeriö sanoo lausunnossaan, että siirtolaisten on oltava "suojelun tarpeessa".

Italialaissyyttäjät avasivat eilen tutkinnan Open Arms -hyväntekeväisyysaluksen rantautumiseen liittyvistä tapahtumista. Maan sisäministerin Matteo Salvinin kerrotaan estäneen siirtolaisia kuljettaneen aluksen tulon satamaan.

Lauantaina sisäministeri kuitenkin salli 27 alaikäisen poistua laivalta Lampedusalle. Laivalle jäi noin sata siirtolaista.

New York Times -lehden mukaan Espanja tarjoutui sunnuntaina ottamaan vastaan laivalle jääneet siirtolaiset, mutta avustusjärjestön mukaan matkaa ei pystytä tekemään, koska tilanne aluksella on kriittinen. Open Arms -avustusjärjestön edustajan Laura Lanuzan mukaan 17 laivalla vietetyn päivän jälkeen on esiarvoisen tärkeää saada ihmiset maihin mahdollisimman pian.

– Sadan ihmisen käytössä on vain kaksi käymälää, edustaja sanoi lehden mukaan.