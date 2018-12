Ranska on hälytystilassa uusien iskujen varalta — Terrori-iskusta epäiltyä asemiestä jahdataan helikopterien ja satojen poliisien voimin

HELSINKI

Ranskan turvallisuusjoukot jatkavat edelleen Strasbourgin joulumarkkinoilla ammuskelleen miehen etsintää. Mies tappoi ainakin kolme ihmistä ja haavoitti kahtatoista Strasbourgin ydinkeskustassa tiistai-iltana. Kuusi loukkaantuneista on tiettävästi kriittisessä tilassa.

Ranskan hallitus on ilmoittanut, että maa on hälytystilassa uusien iskujen varalta. Valtion turvallisuusuhka on nostettu korkeimmalle tasolle. Poliisi tutkii ampumista terrorismina. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa.

Ranska on vahvistanut rajavalvontaansa. Myös kaikkien joulumarkkinoiden valvontaa on kiristetty uusien iskujen ehkäisemiseksi.

Maan sisäministeri Christophe Castaner kertoi varhain keskiviikkoaamuna pitämässään tiedotustilaisuudessa, että ampuja on edelleen karkuteillä.

Sadat poliisit ovat jatkaneet asemiehen metsästämistä läpi yön, käytössä on myös helikoptereita.

Asemies avasi tulen yhdellä kaupungin vilkkaimmista kaduista noin iltakahdeksan aikaan paikallista aikaa. Väkijoukko pakeni turvaan ravintoloihin, liikkeisiin ja alueella asuvien koteihin.

Mepit jäivät jumiin parlamenttiin

Kaupungissa sijaitsevassa Euroopan parlamentissa alkoi maanantaina täysistunto, jonka on tarkoitus jatkua torstaille saakka.

Parlamentti suljettiin tiistai-iltana iskun takia ja lukuisat mepit jäivät jumiin parlamenttitalolle. Kaupungin koko keskusta evakuoitiin illalla ja suljettiin.

Alueella on myös joukko suomalaisia toimittajia, joista osa joutui lukkojen taakse paikalliseen ravintolaan. Ampuminen tapahtui aivan ravintolan ympäristössä ja maassa makaavat uhrit estivät turvaan päässeiden poistumisen ravintolan tiloista.

Paikalla olevan Lännen Median toimittajan mukaan keskustaan ei päässyt kulkemaan julkisilla kulkuneuvoilla lainkaan. Ihmiset vaikuttivat hätääntyneiltä ja järkyttyneiltä.

Strasbourgin suosituilla joulumarkkinoilla osattiin pelätä iskua, siksi turvatoimet alueella olivat tiukat. Keskustaan pääsi kulkemaan vain turvatarkastusten läpi. Alueella partioi aseistettuja sotilaita.

Epäilty ampuja tiettävästi loukkaantui aluetta vartioineen sotilaan luodista, mutta pääsi silti pakenemaan.

Ranskan viranomaiset ovat tunnistaneet tekijän. Mies oli viranomaisten seurannassa, koska häntä pidettiin terroriuhkana.

Uutistoimisto AFP:n mukaan miehen kotiin tehtiin parhaillaan kotietsintää, kun ampuminen tapahtui. Ampujan kotoa löytyi räjähteitä.

Iskua pyrittiin estämään

Asemies pääsi avaamaan tulen Strasbourgin joulumarkkinoiden tiukoista turvatoimista huolimatta. Silminnäkijätietojen mukaan ampuminen kesti noin kymmenen minuuttia.

Joulumarkkinoilla oli varauduttu pahimpaan ja keskustaan pääsi vain turvatarkastusten läpi.

Alueella partioi terrorismintorjuntaan erikoistuneita sotilaita. Ampuja tiettävästi loukkaantui yhden sotilaan luodista.

Ammuskelusta epäilty 29-vuotias mies on poliisin vanha tuttu. Poliisi tunnisti miehen valvontakameroiden kuvista ja pyytää nyt yleisövihjeitä miehen kiinni saamiseksi.

Ranskan turvallisuusviranomaiset ovat seuranneet miestä jo jonkin aikaa, koska tätä on pidetty turvallisuusuhkana ja mahdollisen ja terrori-iskun tekijänä.

246 kuollutta neljässä vuodessa

Strasbourgin suositut joulumarkkinat vetävät vuosittain valtavat määrät kävijöitä.

Ranska on tehostanut maan turvallisuutta viime vuosina terrori-iskujen varalta. Maan viranomaiset ovat pitäneet Strasbourgin joulumarkkinoita pitkään mahdollisena terrori-iskun kohteena.

Ranska on pyrkinyt estämään mahdolliset iskut Strasbourgin joulumarkkinoilla erilaisilla turvallisuustoimenpiteillä. Alueelle on lähetetty esimerkiksi armeijan joukkoja partioimaan joulun aikaan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Ranskan terrori-iskuissa on kuollut vuosien 2015–2018 aikana 246 ihmistä.

Viime aikoina Ranskan viranomaisten huolena ovat olleet kuitenkin niin kutsutut yksinäiset sudet, jotka toimivat ilman yhteyksiä varsinaisiin terroristijärjestöihin.