Putin vannoi virkavalansa – Virkaanastujaiset olivat tuttu seremonia neljännen kauden aloittavalle presidentille

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tänään vannonut virkavalansa. Virkaanastujaisten suorassa lähetyksessä näyttiin aluksi, kuinka Putin tekee töitään toimistossaan Kremlissä. Puhelinsoitto keskeytti työt, jonka jälkeen Putin käveli rauhallisesti Kremlin käytävillä. Kävelytyylissä tutunomaista on oikean käden pysyminen liikkumatta vierellä, kun toinen liikkuu enemmän. Kävelytyylin on ajateltu olevan muisto Putinin KGB-ajoilta, sillä oikean käden oli oltava valmiina aseenkäyttöä varten.

Ulkona Putinia odotti valtion virallinen musta auto, joka kyyditsi Putinin lyhyen matkan Kremlin Andrein saliin poliisisaattueessa.

Soittokunta vastaanotti Putinin ja Kremlin kellot soivat puolenpäivän merkiksi. Suuressa salissa noin 5?000 kutsuvierasta tervehtii Putinia aplodein.

Putin vannoi virkavalansa kello 12. Virkavalan otti vastaan oikeuden puheenjohtaja Valeri Zorkin. Korokkeella olivat myös parlamentin molempien huoneiden puheenjohtajat. Virkavalan jälkeen salissa kaikui Venäjän kansallislaulu.

Kokonaisuudessaan virkaanastujaistilaisuus näytti olevan Putinille hyvin tuttu tilanne. Putin oli viileän rauhallinen ja ilmeetön. Putin voitti Venäjän presidentinvaalit maaliskuussa ylivoimaisella äänienemmistöllä. Hän aloitti tänään neljännen presidenttikautensa.