Venäjän hallitus erosi pian Putinin puheen jälkeen – Suomalaistutkija: Historiallinen päivä

Lumivyöryt, tulvat ja talvisää ovat tappaneet yli sata ihmistä Pakistanissa ja Afganistanissa

Afganistanissa ja Pakistanissa yli 110 ihmistä on kuollut viime päivinä lumivyöryjen, tulvien ja runsaiden lumisateiden vuoksi, maiden viranomaiset kertovat. Useita ihmisiä on myös yhä kateissa. Pakistanissa on kuollut ainakin 75 ihmistä ja Afganistanissa ainakin 39. Lue lisää