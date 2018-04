Putin kuljetetaan virkaanastujaisiin salaperäisellä limusiinilla – "haluaa nyt parantaa opetusta, terveyttä ja tiestöä"

PIETARI

Venäjän presidentti Vladimir Putin on taas kuin uusi mies, vaikka takana on yli 18 vuotta suuren maan johdossa.

Tärkein ensiksi: virkaanastujaisiinsa Putin hurauttaa uudella venäläisellä edustusautolla Cortegella, jonka keulassa kromi kiiltelee. Brittiläistä Bentleyn luksusmallia muistuttava auto esitellään suurelle yleisölle ensi kertaa presidentin virkaanastujaisissa 7. toukokuuta lähes kolmen tuhannen korkea-arvoisen kutsuvieraan silmien edessä.

Autosta ei astu Kremlissä enää sotahaukka Putin vaan rauhanmies Putin. Hän haluaa venäläiseen mediaan vuodettujen tietojen mukaan sijoittaa neljännellä presidenttikaudellaan opetukseen, terveydenhoitoon ja elintasoon sekä teiden korjaamiseen. Hän aikoo jopa leikata hänelle ennen niin rakkaita sotilasmenojakin merkittävästi saadakseen rauhanomaisille hankkeille rahaa.

Kysymys on jättimäisestä julkisen talouden elvytyksestä, mutta Putin ei tee tätä ensimmäistä kertaa. Hän antoi voimakkaan elvytyspaketin myös voitettuaan vuoden 2012 presidentinvaalit. Silloin elvytys tehosi, sillä Putin sai kansan pois kaduilta ja sosiaalisen levottomuuden vaimenemaan moneksi vuodeksi.

Silloin satsaus oli 40 miljardia euroa, mutta nyt peräti 133 miljardin luokkaa.

"Päättäväisellä läpimurrolla" talous liikkeelle

Putinin kerrotaan antavan virkaanastujaisten jälkeen asetuksen, jolla on tarkoitus potkaista maan yskivä talous liikkeelle "yhdellä päättäväisellä läpimurrolla". Maailmanpankki on suositellut Venäjälle elintason nostamista ja voimakasta resurssien suuntaamista opetukseen ja terveyteen.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi tiistaina, että Putin todella valmistelee tämän suuntaisia toimia sisältävää asetusta. Peskovin mukaan valmistelutyö on vielä kesken, mutta se menee pian presidentin hyväksyttäväksi. Peskov sanoi, että vuodetut numerotiedot ovat epätarkkoja, mutta itse asiaan hänellä ei ollut huomauttamista.

Mediaan on vuodettu tieto, että kuuden vuoden kehitysohjelma maksaisi 133 miljardia euroa. Jos summa on lähellä tuota, se on yli kaksi kertaa Suomen valtion vuosibudjetin verran. Suomen tämän vuoden budjetin loppusumma on 55,4 miljardia.

Alkuperäinen vuoto tehtiin amerikkalaiselle talousuutistoimistolle Bloombergille. Sieltä se levisi venäläiseen mediaan.

Vuodon yhtenä tarkoituksena on ehkä saada aikaan keskustelua siitä, että Putinilla on nyt halukkuutta hankkia mieluummin voita kuin tykkejä. Ehkä Putin on nyt kypsynyt sanktioilla nokittamiseen ja haluaa purkaa jännitystä, mutta aina on mahdollista, että kyseessä on kyyninen trollaus, jolla sekoitetaan yleistä mielipidettä sekä ulkomailla että Venäjällä.

Venäläiset ovat oppineet amerikkalaisilta, kuinka uutisjännitystä nostetaan suurten tapahtumien alla vuotamalla mielenkiintoisia tietoja, mutta tällä kertaa pelkästä uutisviihteestä tuskin on kysymys. Tärkeänä tavoitteena on ehkä jännityksen lieventäminen ja lopulta molemminpuolinen sanktioiden purkaminen.

Sanktiot purevat – Venäjä haluaisi niistä eroon

Venäjän johto ei ole suurin surminkaan myöntänyt, että Yhdysvaltojen ja EU:n sanktiot tekisivät kipeää, mutta päivittäin tulee uutisia, joissa kerrotaan sanktioiden aiheuttamista vahingoista Venäjän taloudelle.

Viimeksi Vedomosti-lehti kertoi keskiviikkona, että Venäjä ei saa pohjoisen öljyvaroja käyttöönsä, koska se ei voi ostaa sanktioiden takia läntistä öljyteknologiaa. Nykyisin toiminnassa olevat öljyn tuotantoalueet toimivat tekniikalla, joka on hankittu lännestä ennen sanktioita vuonna 2014.

Putin lupasi kevättalven suuressa vaalipuheessaan maaliskuun alussa Moskovan Maneesissa, että hän puolittaa Venäjän köyhien määrän, parantaa koulutusta ja terveydenhoitoa. Hän lupasi nostaa Venäjän kansantuotetta henkeä kohti 50 prosentilla. Terveydenhoitokulut hän sanoi korottavansa 5 prosenttiin budjetista ja asuntolainojen korkoa laskevansa.

Kun Putin rupesi yllättäen puhumaan puheensa puolivälissä Venäjän uusista atomiaseista ja ydinreaktorilla toimivista risteilyohjuksista, Putinin sotaisuus hautasi alleen sosiaaliset uudistukset. Nyt näyttää siltä, että hän on palaamassa vaalilupauksiinsa.

Ihmeauto

Venäjän johdolle tehdään eri käyttötarkoituksia varten neljä erilaista mallia: ylellinen luksuslimusiini, tila-auto, henkilöauto ja maasturi.

Virkaanastujaisissa käytettävän auton muotokielessä ei ole keveää eleganssia, vaan se ilmentää voimaa. Venäläisen Ria Novostin mukaan siinä on 860 hevosvoimaa ja 6,6 litran V-8 moottori, jossa on tuhannen newtonmetrin vääntövoima.

Auton limusiinimalli muistuttaa paljon Bentleyn kulmikasta Mulsanne Speed -mallia.

Putin pani auton kehityksen alulle vuonna 2012 ja on seurannut sen vaiheita. Hän on ajanutkin ensimmäisellä prototyypillä. Auton valmistaja moskovalainen NAMI on yhteistyössä Porschen ja Boschin kanssa.