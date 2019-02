Putin jyrähti ydinohjuskilvasta: jos Yhdysvallat sijoittaa ohjuksia Eurooppaan, Venäjä vastaa samalla mitalla

Vatikaani tunnustaa: Isäksi tulleille papeille laadittu salaiset ohjeet

Roomalaiskatolisessa kirkossa on laadittu salaiset ohjeet sen varalle, että pappi saa lapsia, kertoo New York Times. Katolisen kirkon sääntöjen mukaan pappien tulisi elää selibaatissa, jolloin myös isäksi tuleminen on mahdotonta. Lue lisää