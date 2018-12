Puolustusministeriyden jättävä Mattis paljastaa kirjeessä syyt eroonsa: "Sinulla on oikeus puolustusministeriin, jonka mielipiteet osuvat paremmin yksiin"

– Koska sinulla on oikeus puolustusministeriin, jonka mielipiteet osuvat paremmin yksiin omiesi kanssa näistä ja muista aiheista, uskon, että minun on oikein astua sivuun tehtävästäni.

Näillä sanoilla Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis ilmoitti maan presidentille Donald Trumpille eroavansa tehtävästään. Mattisin, 68, ero julkistettiin perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

"Hullu koira" Mattisina tunnettu entinen merijalkaväen kenraali ilmoitti kuitenkin jatkavansa tehtävässään helmikuun loppuun saakka 2019, jotta hänen seuraajansa pystytään valitsemaan hallitusti ja siirtymä on sujuva.

Mukana Trumpin kauden alusta

Mattis on ollut Trumpin kabinetissa sen alusta saakka. Muun muassa NBC-uutissivuston julkaisemassa erokirjeessä Mattis myös avaa näkemyksiään ja antaa vihjeitä sille, missä hänen näkemyksensä eivät ole menneet yksiin presidentti Trumpin kanssa.

– Minulla on aina ollut se perususkomus, että vahvuutemme valtiona on erottamattomasti yhteydessä meidän ainutlaatuiseen ja kattavaan liittoutumien ja kumppanuuksien järjestelmään. Kun Yhdysvallat pysyy korvaamattomana valtiona vapaalle maailmalle, me emme voi suojella etujamme tai palvella tuota tehtävää tehokkaasti ilman, että ylläpidämme vahvoja liittoutumia ja kunnioitamme liittolaisiamme, Mattis kirjoittaa.

Hän jatkaa mainiten, että Yhdysvaltojen pitäisi käyttää kaikkia mahdollisia työkaluja yhteisen puolustuksen hyväksi.

– Naton 29 demokratiaa osoittivat tuota sitoutumisen vahvuutta taistellen rinnallamme Yhdysvaltojen syyskuun 11:nnen iskujen jälkeen.

Mattis toteaa myös, että Yhdysvaltojen tulee toimia "yksiselitteisesti ja päättäväisesti" niitä maita kohtaan, joiden edut eivät mene yksiin Yhdysvaltojen kanssa. Hän mainitsee kirjeessä Venäjän ja Kiinan.

– Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen edistääksemme kansainvälistä järjestystä, joka on parhaiten soinnussa turvallisuutemme, vaurautemme ja arvojemme kanssa, ja liittolaistemme solidaarisuus vahvistavat meitä tässä pyrkimyksessämme.

Erimielisyydet liittolaissuhteista

Mattisin kirje käsittelee pääosin Yhdysvaltojen suhtautumista liittolaisiinsa, ja kirjeessä mainitaan niin Nato, Venäjä kuin Kiina.

Presidenttiytensä alkuaikoina Trumpin suhtautuminen sotilasliitto Natoon olikin kysymysmerkki, ja noin kahden vuoden kautensa aikana Trump on toistuvasti vaatinut muilta jäsenmailta entistä suurempia taloudellisia sitoumuksia puolustukseen.

Trump on tosin puhunut myös siitä, että Nato olisi "Yhdysvalloille velkaa" viitatessaan jäsenmaiden puolustusmäärärahasitoumusten tasoon. Naton jäsenmaat ovat ottaneet tavoitteekseen kasvattaa puolustuskustannuksiaan 2 prosenttiin bruttokansantuotteista vuoteen 2024 mennessä.

Trumpin suhde Venäjään on puolestaan ollut yhtä lailla puheenaihe varsinkin sen vuoksi, että Venäjän epäillään vaikuttaneen Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin Trumpin hyväksi. Trump on tämän kiistänyt järjestelmällisesti.

Presidentti Trump kirjoitti Twitterissä pian Mattisin eroilmoituksen jälkeen olevansa kuitenkin kiitollinen tämän palveluksesta Trumpin hallinnossa.

– Jimin kaudella on tehty valtavasti edistystä, varsinkin uusien taisteluvälineiden hankinnassa. Kenraali Mattis oli suuri apu minulle, kun liittolaisia ja muita maita piti saada maksamaan osuutensa puolustussitoumuksistaan, Trump twiittasi ja vielä kiittäen Mattisia palvelusajastaan.

Ennen puolustusministeriyttä Mattis palveli neljän vuosikymmenen ajan Yhdysvaltain puolustushallinnossa. Hän on johtanut Yhdysvaltojen joukkoja niin Irakissa kuin Afganistanissa. Pitkän sotilasuran tehnyt kenraalikunnan jäsen siirtyi Yhdysvaltojen armeijasta eläkkeelle vuonna 2013.