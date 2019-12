Puolan pääministeri tuomitsi Putinin syytökset toisesta maailmansodasta

VARSOVA

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki tuomitsee Venäjän presidentin Vladimir Putinin syytökset Puolan toiminnasta toisessa maailmansodassa. Putin syytti hiljattain Puolaa juutalaisvastaisuudesta ja vehkeilystä natsi-Saksan johtajan Adolf Hitlerin kanssa.

Putin sanoi Puolan salaa liittoutuneen Hitlerin kanssa toisen maailmansodan aikana. Hän perusteli väitettään arkistodokumenteilla. Putin sanoi sodanaikaisen puolalaissuurlähettilään luvanneen panna pystyyn patsaan Hitlerille Varsovaan. Putin myös kritisoi sitä, että Neuvostoliiton voiton muisto pyritään hänen mukaansa pyyhkimään maissa, jotka olivat aiemmin Moskovan vaikutusvallan alla.

Morawieckin mukaan Putin valehtelee Puolasta tarkoituksella siirtääkseen huomiota pois Venäjän viimeaikaisista diplomaattisista tappioista..

– Presidentti Putin on valehdellut Puolasta useaan otteeseen ja on aina tehnyt niin tahallisesti. Näin tapahtuu yleensä, kun Venäjän viranomaiset kohtaavat kansainvälistä painetta toimintansa takia. Viime viikkoina Venäjä on kärsinyt useita merkittäviä tappioita, Morawiecki sanoi.

Esimerkkeinä Morawiecki nosti esiin EU:n Venäjä-pakotteiden jatkamisen, Venäjän dopingista saaman urheilupannan sekä Venäjän "epäonnistuneen yrityksen ottaa Valko-Venäjä täysin haltuunsa."

– Venäjän johtaja on hyvin tietoinen siitä, ettei hänen syytöksillään ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, ja ettei Puolassa ole monumentteja Hitlerille tai Stalinille.

Puola koki kovia toisessa maailmansodassa

Puola oli yksi toisessa maailmansodassa pahiten kärsineistä maista. Sodassa kuoli noin kuusi miljoonaa puolalaista, ja monet maan tärkeimmistä kaupungeista pommitettiin maan tasalle. Maassa oli myös useita natsien keskitysleirejä.

Neuvostoliitto ja Saksa sopivat vuonna 1939 Itä-Euroopan jakamisesta etupiireihin kuuluisassa Molotov–Ribbentrop-sopimuksen salaisessa lisäpöytäkirjassa, jossa myös Suomen linjattiin kuuluvan Neuvostoliiton etupiiriin. Neuvostoliitto miehitti syyskuussa 1939 Puolan itäosan Saksan miehitettyä ensin länsiosan.

Puola joutui myöhemminkin taistelutantereeksi, kun Hitler hyökkäsi vuonna 1941 Neuvostoliittoon. Sodan lopulla Neuvostoliitto ajoi saksalaiset Itä-Euroopasta ja miehitti Puolan.

Venäjän ja Puolan suhteet ovat kiristyneet viime aikoina. Nato-maa Puola on kuvaillut pelkäävänsä Venäjän "sotilaallista seikkailupolitiikkaa" ja "imperialistisia taipumuksia".