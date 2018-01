Puola avasi nettirekisterin lasten hyväksikäytöstä tuomituista – satojen nimet ja kuvat julki

Joukko Hollywood-naisia käynnisti seksuaalisen häirinnän vastaisen kampanjan

Suuri joukko viihdealalla työskenteleviä naisia on käynnistänyt kampanjan seksuaalista häirintää vastaan. New York Times -lehden mukaan Time's Up -nimisen kampanjan takana on 300 merkittävää näyttelijää, agenttia, käsikirjoittajaa, tuottajaa ja muuta viihdealan toimijaa. Lue lisää