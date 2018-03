Puheenvuoro: Venäjä teki presidentinvaalien vääristelystä taidetta – Putin tarvitsee haluttomalta kansalta 70 prosentin äänestysinnon

May valotti Britannian EU-toiveita: Kanada ja Norja eivät sovi esimerkeiksi

Pääministeri Theresa Mayn mukaan kumpikaan, EU tai Britannia, eivät tule saamaan kaikkea haluamaansa brexit-neuvotteluissa. Odotetussa puheessaan tulevasta suhteesta May muistutti, että kyse on neuvotteluista ja molempien on hyväksyttävä kovia faktoja. Lue lisää