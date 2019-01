Pommikoneen laskeutuminen epäonnistui, kolme kuoli Venäjällä

Uutuuskirja: Trumpin Valkoinen talo on kontrolloimaton selkäänpuukotuksen pesä

Valkoinen talo on ollut Donald Trumpin presidenttikaudella riitaisa selkäänpuukotuksen pesä, kertoo Valkoisessa talossa avustajana työskennellyt Cliff Sims uutuuskirjassaan. Team of Vipers (Myrkkykäärmeiden tiimi) -niminen kirja julkaistaan tammikuun lopussa, mutta muun muassa Guardian, New York Times ja Washington Post ovat jo kertoneet sen sisällöstä. Lue lisää