Poliittisen sekasorron Sri Lankassa ei enää tiedetä, kuka on johdossa

El Chapon oikeudenkäynti sai verkkaisen alun – ahdistunut valamies vetäytyi jo ennen oikeudenkäynnin alkua

Meksikolaisen huumeparonin Joaquin "El Chapo" Guzmanin oikeudenkäynti on lähtenyt käyntiin verkkaisesti New Yorkissa. Oikeudenkäynnin oli määrä alkaa tänään syyttäjän ja puolustuksen avauspuheenvuoroilla, mutta aloittamista on varjostanut jälleen yhden valamiehen vetäytyminen oikeudenkäynnistä. Lue lisää