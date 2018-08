Poliisi ottanut kiinni Ruotsin autopaloista epäiltyjä

Yli 20 kuollut Genovan siltaromahduksessa – silminnäkijöiden mukaan siltaan iski salama

Italian Genovan siltaromahduksessa on kuollut yli 20 ihmistä, kertoo italialaismedia Ansa. Uhrien joukossa on ainakin yksi lapsi. Italian sisäministerin mukaan viisi ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Pelastustyöt jatkuvat edelleen. Lue lisää