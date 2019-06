Tutkiva toimittaja Ivan Golunov vapautettiin Venäjällä – sisäministeri antoi kahdelle poliisijohtajalle potkut

Helikopteri teki pakkolaskun pilvenpiirtäjän katolle New Yorkin Manhattanilla – ainakin yksi kuollut

New Yorkissa ainakin yksi ihminen on kuollut, kun helikopteri joutui tuntemattomasta syystä tekemään pakkolaskun pilvenpiirtäjän katolle New Yorkin keskustassa Manhattanilla. Alustavien tietojen perusteella turmassa kuoli koneen lentäjä. Lue lisää