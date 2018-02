Pohjois-Korean vastaus etelän K-popille on Moranbong Band

Tyttöbändi saatetaan nähdä olympialaisten avajaisissa osana isompaa pohjoiskorealaista orkesteria.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tietää, että niinkin suljettu maa kuin Pohjois-Korea ei pysty pitämään ulkomaisia vaikutteita pois rajojen sisältä.

Jotain kuvaavaa oli siinä, että jokin aika sitten henkensä uhalla maita erottavan rajan yli etelään loikannut pohjoiskorealainen sotilas pystyi kertomaan suosikkiyhtyeensä Etelä-Korean tyttöbändien joukosta.

Pohjois-Korean vastaus etelän K-popille on Moranbong Band, joka koostuu noin 20:sta tarkkaan valitusta kaunottaresta, jotka osaavat myös esittää musiikkia.

Kimin kerrotaan tekevän lopullisen valinnan yhtyeen jäsenistä.

Yhtye sai viimeksi julkisuutta siinä yhteydessä, kun pohjoiskorealainen delegaatio marssi etelään valmistelemaan pohjoisen osallistumista Pyeongchangin talviolympialaisiin.

Delegaation korkea-arvoisena jäsenenä oli mukana bändin johtohahmo Hyon Song-wol. Hyon on edennyt paitsi musiikkirintamalla, myös Pohjois-Korean politiikassa. Hän on hallitsevan Korean työväenpuolueen keskuskomitean varajäsen.

Hyon oli delegaation kuvatuin jäsen.

Nyt Koreat jännittävät, esiintyykö Moranbong olympialaisten avajaisissa. Todennäköistä on, että yhtyeen naisjäsenet esiintyvät osana isompaa, 140-jäsenistä Samjiyon-orkesteria, joka on kiinnitetty osaksi avajaisohjelmaa.

Laulut ylistävät Kim Jong-unia

Kimin isän Kim Jong-ilin suosimaa musiikkia oli ollut isänmaallinen korealaistyylinen kevyt ooppera. Se kuulosti siltä kuin Andrew Lloyd Webber olisi liittynyt Korean työväenpuolueeseen ja vannonut murskaavansa jenkki-imperialismin, luonnehti Foreign Policy -lehti.

Moranbong esiintyi ensi kerran heinäkuussa 2012. Toisin kuin aiemmat pohjoiskorealaiset orkesterit, se on häpeilemättä hyödyntänyt länsimaisen musiikin perusinstrumentteja sähkökitaroita ja syntetisaattoreita.

Näillä instrumenteilla luodun musiikin päälle naiset laulavat lauluja, joissa ylistetään Pohjois-Korean järjestelmää ja tietysti sen ylivertaista johtajaa Kimiä.

Kappaleiden nimiä ovat muun muassa Maani on paras, Hymni edistyvälle sosialismille ja Kunnia kenraali Kim Jong-unille.

Kim lauloi karaokena My Wayn

Kimiä ystävänään pitävä amerikkalainen koripallotähti Dennis Rodman kertoi nähneensä yhtyeen vieraillessaan Kimin luona vuonna 2013.

– Kimillä oli tyttöbändi – noin 14 tyttöä. He matkustivat hänen mukanaan kaikkialle, Rodman kertoi ABC Newsin haastattelussa.

Rodman sanoi Kimin laulaneen karaokena Frank Sinatran My Wayn – laulu kuuluu myös Moranbongin ohjelmistoon.

Moranborg esiintyy melko säännöllisesti Pohjois-Korean televisiossa. Joskus heidän musiikkinsa antaa taustaa ohjusten laukaisusta kertoville uutiskuville.

Pjongjangissa käyneet sanovat yhtyeen vaikuttavan paikallisten naisten hiustyyliin ja pukeutumiseen.

Moranbongin mahdolliselle esiintymiselle olympialaisissa on ainakin yksi rajoite. Propagandalaulujen esittäminen ei sovi olympialaisten henkeen, joten yhtyeen on kaivettava esiin jotain koko maailman yleisölle sopivaa esitettävää.

– Samjiyong-orkesteri todennäköisesti jättää esittämättä poliittisesti kantaa ottavia lauluja välttääkseen ongelmia olympialaisissa, sanoi diplomatiaa Dong-A -yliopistossa Etelä-Koreassa opettava Kang Dong-wan ABC-Newsille.

Moranbongin ohjelmistoon kuuluu My Wayn lisäksi muun muassa Disney-sävelmiä sekä Rocky-elokuvasta tuttu kappale Eye of The Tiger.

Katso Moranbongin kappale With Pride videolta .