Pohjois-Korea kiukuttelee Etelä-Korealle ja uhkaa peruuttaa neuvottelut Trumpin kanssa – Yhdysvalloilta vaisu reaktio

Pohjois-Korea näyttää jo pakittavan rauhanlupauksistaan, jotka ovat nostattaneet suuria toiveita Koreoiden välisen sotatilan lopettamisesta ja maailmanrauhan edistämisestä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Pohjois-Korea ilmoitti varhain keskiviikkona, että se saattaa harkita kieltäytymistä neuvotteluista Trumpin kanssa, jos Yhdysvallat pyrkii yksipuolisesti painostamaan sen luopumaan ydinaseistaan.

Tunteja aiemmin Pohjois-Korea oli perunut täksi päiväksi suunnitellut keskustelut Etelä-Korean kanssa. Syyksi sulkeutunut kommunistivaltio ilmoitti Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteisten sotaharjoitusten järjestämisen, jota se pitää provokaationa. Asiasta ilmoitettiin Pohjois-Korean virallisen KCNA-uutistoimiston välityksellä.

Artikkelin mukaan Pohjois-Korean ensimmäinen varaulkoministeri Kim Kye Gwan sanoo, että Yhdysvallat on luvannut taloudellista korvausta ydinaseohjelman hylkäämisestä. Ministerin mukaan Pohjois-Korea ei ole koskaan uskonut Yhdysvaltojen sijoittavan taloutensa rakentamiseen, eikä sellaista sopimusta tehdä jatkossakaan. Sen sijaan Yhdysvaltojen pitäisi varoa tekojaan aiotun tapaamisen alla ja luopua Pohjois-Korean "ahdistamisesta nurkkaan".

Yhdysvaltojen hävittäjäkoneet ja Etelä-Korean ilmavoimat valmistautuvat Max Thunder -harjoitukseen, jonka tarkoituksena niiden mukaan on vahvistaa sotilaslentäjien taitoja. Etelä-Korean puolustusministerin mukaan harjoituksia ei ole suunnattu mitään kolmatta osapuolta vastaan, ja ne pidetään suunnitellusti.

Pohjois-Korea nimitti sotaharjoitusta häikäilemättömäksi provokaatioksi, joka sotii Koreoiden Panmunjomissa hyväksymän yhteisen lausuman henkeä vastaan.

Trumpille peruutus olisi paha takaisku

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un on aiemmin rakentanut sankaritarinan maansa urheasta ydinasepelotteesta läntisten suurvaltojen edessä. Pohjois-Koreassa media on vallanpitäjien totaalisessa hallinnassa, ja pienikin vihje erimielisyydestä tai kyseenalaistamisesta johtajaa kohtaan voi maksaa epäillyn hengen. Käytössä on myös ankaria vanki- ja työleirituomioita toisinajattelijoiden "parantamiseksi".

Etelä-Korean presidentin kanssa tavatessaan huhtikuun lopussa Kim kuitenkin vakuutti, että myös hänen valtionsa tavoitteena on ydinaseeton Korean niemimaa. Presidentti Trump ilmoitti viime viikolla, että hän aikoo tavata Kimin Singaporessa 12. kesäkuuta.

Jos Pohjois-Korea vetäytyy Trumpin etukäteen mainostamasta huipputapaamisesta, kyseessä olisi musertava takaisku Trumpin tähän astisen ulkopolitiikan suurimmalle saavutukselle.

Tavallisesti Twitterissä aktiivinen Trump ei Suomen aikaa aamuun mennessä ollut reagoinut Pohjois-Korean uhitteluun sanallakaan. Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders totesi Yhdysvaltojen seuraavan tilannetta tarkasti.